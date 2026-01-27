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Volta às aulas!

Saiba quais são os direitos do consumidor na compra de material e no transporte escolar

Ouça os detalhes com a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira

Publicado em 27 de Janeiro de 2026 às 11:41

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 jan 2026 às 11:41
Transporte escolar, van escolar
Transporte escolar, van escolar Crédito: Reprodução
A proximidade da volta às aulas chama a atenção de pais e responsáveis para dois campos importantes para a vida escolar dos estudantes: contratação de transporte escolar e compra do material para o ano letivo. Para as duas esferas, planejamento, busca por informação e pesquisa de preço são medidas básicas, mas que evitam abusos e futuras dores de cabeça. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, detalha quais atitudes fazem a diferença para que o consumidor usufrua de seus direitos e garanta o bem-estar dos alunos. Acompanhe!
CBN - Entrevista Letícia Coelho - 27-01-26.mp3

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