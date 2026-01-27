Saiba quais são os direitos do consumidor na compra de material e no transporte escolar

A proximidade da volta às aulas chama a atenção de pais e responsáveis para dois campos importantes para a vida escolar dos estudantes: contratação de transporte escolar e compra do material para o ano letivo. Para as duas esferas, planejamento, busca por informação e pesquisa de preço são medidas básicas, mas que evitam abusos e futuras dores de cabeça. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, detalha quais atitudes fazem a diferença para que o consumidor usufrua de seus direitos e garanta o bem-estar dos alunos. Acompanhe!