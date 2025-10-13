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Mobilidade

Saiba quais são as infrações de trânsito mais flagradas pela Guarda de Vitória

Quem explica é gerente de Trânsito da Guarda Municipal de Vitória, Marcelo Paraguassu Pires

Publicado em 13 de Outubro de 2025 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 out 2025 às 11:19
Fiscalização no trânsito está sendo reforçada para reduzir infrações e acidentes
Fiscalização no trânsito está sendo reforçada para reduzir infrações e acidentes Crédito: Arquivo
Estacionamento em local proibido, uso de celular ao volante, avanço de sinal vermelho e recusa do bafômetro. Esse é o "raio-X" das infrações de trânsito mais cometidas em Vitória, na Capital, de janeiro deste ano até a última sexta-feira (10), e que foram flagradas pela Guarda Municipal. Dirigir segurando, manuseando ou se utilizando de celular foram 3.062 multas. Avançar o sinal vermelho do semáforo 1.485 e recusar-se a ser submetido a teste alcoolemia, 850. Ao todo, Vitória registrou 57.555 infrações de trânsito de todos os tipos até a data de outubro de 2025. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Trânsito da Guarda Municipal de Vitória, Marcelo Paraguassu Pires, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo Paraguassu Pires - 13-10-25.mp3

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