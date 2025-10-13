Saiba quais são as infrações de trânsito mais flagradas pela Guarda de Vitória

Estacionamento em local proibido, uso de celular ao volante, avanço de sinal vermelho e recusa do bafômetro. Esse é o "raio-X" das infrações de trânsito mais cometidas em Vitória, na Capital, de janeiro deste ano até a última sexta-feira (10), e que foram flagradas pela Guarda Municipal. Dirigir segurando, manuseando ou se utilizando de celular foram 3.062 multas. Avançar o sinal vermelho do semáforo 1.485 e recusar-se a ser submetido a teste alcoolemia, 850. Ao todo, Vitória registrou 57.555 infrações de trânsito de todos os tipos até a data de outubro de 2025. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Trânsito da Guarda Municipal de Vitória, Marcelo Paraguassu Pires, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!