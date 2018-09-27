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ELEIÇÕES 2018

Saiba quais são as funções de um Senador da República

Ouça as explicações do consultor Legislativo do Senado Federal, Arlindo Fernandes de Oliveira

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 set 2018 às 11:45
Nas eleições de outubro de 2018, os eleitores irão escolher dois dos três senadores que representam o Espírito Santo no Senado Federal. O mandato é de oito anos. O senador é quem fiscaliza o governo e tem prerrogativa de avaliar e rever as propostas e projetos que já foram votados pelos deputados. Em entrevista ao CBN Vitória, o consultor Legislativo do Senado Federal, Arlindo Fernandes de Oliveira, também explica também que de acordo com a Constituição Federal, para se candidatar ao cargo de senador é necessário:
ser brasileiro ou brasileira (nascido ou naturalizado);
ter idade mínima de 35 anos;
estar inscrito em algum partido político;
possuir domicílio eleitoral no estado pelo qual está concorrendo ao cargo;
ter o pleno exercício dos direitos políticos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Arlindo Fernandes de Oliveira - 27-09-18
 

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