Saiba quais são as funções de um Senador da República

Nas eleições de outubro de 2018, os eleitores irão escolher dois dos três senadores que representam o Espírito Santo no Senado Federal. O mandato é de oito anos. O senador é quem fiscaliza o governo e tem prerrogativa de avaliar e rever as propostas e projetos que já foram votados pelos deputados. Em entrevista ao CBN Vitória, o consultor Legislativo do Senado Federal, Arlindo Fernandes de Oliveira, também explica também que de acordo com a Constituição Federal, para se candidatar ao cargo de senador é necessário: