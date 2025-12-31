Saiba quais ruas serão interditadas para Réveillon em Vitória

RQueima de fogos na virada de ano na Praia de Camburi, Vitória Crédito: PMV/Divulgação

Já é tempo de ano novo na Grande Vitória! A Capital do Espírito Santo já começou a se preparar para as comemorações de Réveillon, que incluem alterações no transito para garantir maior segurança e fluidez neste fim de ano. Até a madrugada de quarta para quinta (01), as mudanças afetam áreas como a Grande São Pedro e a orla de Camburi. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana, Amarílio Boni, detalha como será a operação e reforçar as recomendações de segurança para condutores e pedestres. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Amarílio Boni - 31-12-25.mp3

Grande São Pedro

Interdição da Avenida Beira-Mar, entre a loja Bombons Caieiras e o Posto de Saúde.

Início: já começou ao meio-dia de terça-feira (30).

Liberação: após o fim dos shows do dia 1º.

Orla de Camburi – Avenida Dante Michelini

Sentido Centro - Jardim Camburi:

- Interdição a partir das 20h do dia 31

- Trecho entre o Píer de Iemanjá (Jardim da Penha) e o ponto dos shows, próximo à Avenida Adalberto Simão Nader (Mata da Praia).

Sentido Jardim Camburi - Centro:

- Interdição a partir das 22h do dia 31.

- Trecho entre a Avenida Adalberto Simão Nader (Mata da Praia) e a Ponte de Camburi (Jardim da Penha).

Jardim Camburi:

- Interdição do sentido Centro - Jardim Camburi a partir das 20H

- Trecho entre o antigo Hotel Canto do Sol e o Viaduto Aracelli.