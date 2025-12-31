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Atenção no trânsito!

Saiba quais ruas serão interditadas para Réveillon em Vitória

Quem explica é o secretário de Segurança Urbana, Amarílio Boni

Publicado em 31 de Dezembro de 2025 às 11:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 dez 2025 às 11:56
Réveillon 2024 com queima de fogos na Praia de Camburi, Vitória
RQueima de fogos na virada de ano na Praia de Camburi, Vitória Crédito: PMV/Divulgação
Já é tempo de ano novo na Grande Vitória! A Capital do Espírito Santo já começou a se preparar para as comemorações de Réveillon, que incluem alterações no transito para garantir maior segurança e fluidez neste fim de ano. Até a madrugada de quarta para quinta (01), as mudanças afetam áreas como a Grande São Pedro e a orla de Camburi. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana, Amarílio Boni, detalha como será a operação e reforçar as recomendações de segurança para condutores e pedestres. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Amarílio Boni - 31-12-25.mp3
Grande São Pedro
Interdição da Avenida Beira-Mar, entre a loja Bombons Caieiras e o Posto de Saúde.
Início: já começou ao meio-dia de terça-feira (30).
Liberação: após o fim dos shows do dia 1º.
Orla de Camburi – Avenida Dante Michelini
Sentido Centro - Jardim Camburi:
- Interdição a partir das 20h do dia 31
- Trecho entre o Píer de Iemanjá (Jardim da Penha) e o ponto dos shows, próximo à Avenida Adalberto Simão Nader (Mata da Praia).
Sentido Jardim Camburi - Centro:
- Interdição a partir das 22h do dia 31.
- Trecho entre a Avenida Adalberto Simão Nader (Mata da Praia) e a Ponte de Camburi (Jardim da Penha).
Jardim Camburi:
- Interdição do sentido Centro - Jardim Camburi a partir das 20H
- Trecho entre o antigo Hotel Canto do Sol e o Viaduto Aracelli.
Reabertura das vias prevista para 2h da madrugada, podendo ser estendida conforme a necessidade operacional.

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