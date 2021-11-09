Saiba quais modelos de carros são mais furtados e roubados no ES

Um levantamento realizado pelo Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Sindseg RJ/ES) aponta no período de janeiro a agosto deste ano, os veículos mais roubados e furtados no Estado. A lista teve como base os dados de roubo e furto de carros de passeio segurados. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor executivo do SindSeg RJ/ES, Ronaldo Vilela, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista Fernanda Queiroz - Ronaldo Vilela - 09-11-21.mp3
Conheça a lista dos modelos de carros segurados mais visados no estado do ES
1º lugar
Toyota Corolla 2.0
Fiat Strada 1.4
Hyundai HB 20
Toyota Etios
2º lugar
Chevrolet Onix 1.0
Chevrolet S10
Volks Gol
3º lugar
Fiat Siena
Fiat Argo
Volks Saveio
Volks FOx
Honda NXR
Nissan Versa
Volks Polo
4º lugar
Chevrolet Prisma
Honda Fit
5º lugar
Hyundai HB20S
Jeep Renegade
Renault Kwid
6º lugar
Chevrolet Cruze
Ford Cargo
7º lugar
Chevrolet Cruze
Ford Cargo
8º lugar
Fiat Uno
Fiat Cronos
9º lugar
Fiat Punto
Ford Fiesta
10º lugar
Honda City
Hyundai IX 35 2.0
Renault Sandero
Renault Duster
[Fonte: Sindicato das seguradoras do RJ/ES (SindiSeg RJ/ES)]