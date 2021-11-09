Saiba quais modelos de carros são mais furtados e roubados no ES

Um levantamento realizado pelo Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Sindseg RJ/ES) aponta no período de janeiro a agosto deste ano, os veículos mais roubados e furtados no Estado. A lista teve como base os dados de roubo e furto de carros de passeio segurados. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor executivo do SindSeg RJ/ES, Ronaldo Vilela, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!