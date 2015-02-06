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SAÚDE NO CARNAVAL

Saiba quais cuidados você deve tomar antes de cair na folia

No calor do momento você nem se dá conta, mas um simples beijo na boca ou cair na folia descalço pode transmitir inúmeras doenças, algumas dela inclusive podem ser bem graves

Publicado em 06 de Fevereiro de 2015 às 19:51

Publicado em 

06 fev 2015 às 19:51
No calor do momento você nem se dá conta, mas um simples beijo na boca ou cair na folia descalço pode transmitir inúmeras doenças, algumas dela inclusive podem ser bem graves. No Carnaval, além de se preocupar com as doenças sexualmente transmissíveis, já conhecidas pela maior parte da população, os foliões devem ter atenção em algumas atitudes que aparentemente não representam riscos à saúde. Saiba mais na entrevista com o médico infectologista Paulo Peçanha.
Entrevista - Patrícia Vallim - Paulo Peçanha - 06-02-15

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