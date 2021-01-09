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Mutação da Covid-19

Saiba porque a nova variante do coronavírus é mais contagiosa

Uma proteína desta nova variante - chamada "spike" - que é responsável por forma a "coroa" que dá nome ao coronavírus, se liga com mais força às células humanas

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 15:06

Publicado em 

09 jan 2021 às 15:06
Covid-19 Crédito: Pixabay
No último dia 31, uma nova variante do Sars-Cov-2 foi identificada: a B 117, que possui um poder maior de infecção. Aqui no Brasil, uma pesquisa da Universidade de São Paulo identificou um dos fatores que tornam a nova cepa mais contagiosa. Uma proteína desta nova variante - chamada "spike" - que é responsável por forma a "coroa" que dá nome ao coronavírus, se liga com mais força às células humanas. Em entrevista à CBN Vitória, o professor de Genética e Biologia Molecular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP, Geraldo Passos, traz mais detalhes sobre a B117. Acompanhe!
Entrevista - Gabriela Martins - Geraldo Passos - 09-01-21.mp3

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