Saiba porque a nova variante do coronavírus é mais contagiosa

No último dia 31, uma nova variante do Sars-Cov-2 foi identificada: a B 117, que possui um poder maior de infecção. Aqui no Brasil, uma pesquisa da Universidade de São Paulo identificou um dos fatores que tornam a nova cepa mais contagiosa. Uma proteína desta nova variante - chamada "spike" - que é responsável por forma a "coroa" que dá nome ao coronavírus, se liga com mais força às células humanas. Em entrevista à CBN Vitória, o professor de Genética e Biologia Molecular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP, Geraldo Passos, traz mais detalhes sobre a B117. Acompanhe!