Saiba os detalhes que envolvem a fase final das obras do Aeroporto

A expectativa era de que o novo aeroporto de Vitória seria entregue em 25 de dezembro do último ano. Desde que a obra foi retomada, em 2015, a primeira data para terminar a obra era setembro, promessa que também não foi cumprida. O motivo foi a construção de um novo acesso ao aeroporto, pela avenida Adalberto Simão Nader. A nova data passou a ser 25 de dezembro, mas o novo aeroporto não foi entregue. Nesta edição do CBN Vitória, o diretor-presidente da construtora JL Construções - responsável pelas obras do Aeroporto -, João Luiz Felix traz detalhes sobre o que falta para a entrega da obra. Confira!