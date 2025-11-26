Saiba o que prevê o novo projeto de duplicação da BR-262

Antigo gargalo da mobilidade no Espírito Santo, a BR-262 está com o seu projeto de engenharia para duplicação sendo finalizado. Esse projeto terá seu início no entroncamento com a BR-101 em Viana e chega ao seu final no km 196,5, em Iúna, na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais. A duplicação da BR será dividida em cinco lotes, sendo que três deles serão contemplados numa primeira fase de execução. São eles: de Viana até o Posto do Café (após Marechal Floriano); Marechal Floriano até Pedra Azul e Pedra Azul até a entrada de Conceição do Castelo. Os últimos dois lotes chegam à divisa com MG, em Pequiá. A licitação acontece até abril de 2026 e contempla, por exemplo, 50 viadutos e passagens inferiores, 28 pontes, quatro túneis e seis passarelas exclusivas de pedestres. As informações são do deputado federal Josias da Vitória, coordenador da Bancada Capixaba no Congresso Nacional, em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Em entrevista à CBN Vitória, o deputado fala sobre o assunto.