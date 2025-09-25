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Saúde

Saiba o que mudou nos valores de controle do colesterol

Ouça entrevista com a cardiologista Rovana Agrizzi

Publicado em 25 de Setembro de 2025 às 12:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 set 2025 às 12:18
Colesterol alto: doença cardiovascular
Colesterol alto: doença cardiovascular Crédito: Shutterstock
Uma nova diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) redefiniu a meta de LDL, o “colesterol ruim” no sangue. Antes, era considerado paciente com baixo risco cardiovascular quem tinha uma taxa inferior a 130 miligramas por decilitro. Agora, a taxa precisa estar abaixo de 115 miligramas por decilitro para ser considerada de baixo risco.
Além disso, um novo marcador de risco foi incluído. É a lipoproteína, ou Lp-azinho, como é chamada pelos especialistas. Trata-se de uma “prima” do colesterol LDL, que é cinco vezes mais agressiva às artérias. Com o reconhecimento da lipoproteína como nova categoria de risco, medir esse colesterol se torna uma recomendação para o controle do colesterol e a proteção contra doenças cardiovasculares. Normalmente, são fatores genéticos que determinam os níveis altos de lipoproteína no sangue.
Para entender melhor todas as mudanças anunciadas pela SBC e como cuidar dos níveis de colesterol, a CBN Vitória entrevista a cardiologista Rovana Agrizzi. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - ROVANA AGRIZZI - 25-09-25.mp3

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