Saiba o que mudou nos valores de controle do colesterol

Uma nova diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) redefiniu a meta de LDL, o “colesterol ruim” no sangue. Antes, era considerado paciente com baixo risco cardiovascular quem tinha uma taxa inferior a 130 miligramas por decilitro. Agora, a taxa precisa estar abaixo de 115 miligramas por decilitro para ser considerada de baixo risco.

Além disso, um novo marcador de risco foi incluído. É a lipoproteína, ou Lp-azinho, como é chamada pelos especialistas. Trata-se de uma “prima” do colesterol LDL, que é cinco vezes mais agressiva às artérias. Com o reconhecimento da lipoproteína como nova categoria de risco, medir esse colesterol se torna uma recomendação para o controle do colesterol e a proteção contra doenças cardiovasculares. Normalmente, são fatores genéticos que determinam os níveis altos de lipoproteína no sangue.