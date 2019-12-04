Saiba o que muda nas escolas capixabas com o novo Ensino Médio

Homologado em dezembro de 2018, o chamado "Novo Ensino Médio" faz referência à Lei nº 13.415/2017 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola até 2022 e definindo uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Como os ajustes precisam ser feitos até 2022, escolas públicas e particulares do Espírito Santo já estão implementando gradualmente as mudanças, como explicam em entrevista à CBN Vitória, Rosângela Vargas, gerente de Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação (Sedu) e Eduardo Costa Gomes, conselheiro do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino (Sinepe).

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rosângela Vargas e Eduardo Costa Gomes - 04-12-19

Entenda as mudanças no ensino médio

- A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que orienta as redes de ensino a preparar seu próprio currículo, mas levando em conta conteúdos obrigatórios para todo o país.

A BNCC também é referência para a formação de professores e para a elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As mudanças na avaliação, no entanto, ainda estão em discussão no Ministério da Educação (MEC).

- Além de conteúdos obrigatórios, o novo ensino médio apresenta como novidade os itinerários formativos relacionados às áreas de conhecimento (Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) e também à formação técnica e profissional.

- O novo ensino médio inclui no currículo uma parte flexível, em que os alunos vão poder escolher os itinerários com os quais têm mais afinidade para completar sua formação.

- A jornada escolar também vai aumentar, passando das atuais 2,4 mil horas para 3 mil, ao longo dos três anos do ensino médio. E as turmas de tempo integral devem ter, no mínimo, 7 horas por dia.