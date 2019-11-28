Saiba o que muda com a aprovação da reforma da Previdência no ES

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Marcelo Prest

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 27/2019, que trata da reforma da Previdência dos servidores estaduais, foi aprovada em segundo turno na Assembleia Legislativa do Estado na noite de segunda-feira (25). Com isso, as mulheres que entrarem no serviço público terão que trabalhar até os 62 anos, no mínimo. Já para os homens, esse tempo é de 65 anos. Na regra atual, a idade mínima é de 55 e 60 anos, respectivamente, como explica em entrevista à Rádio CBN Vitória, Rodrigo Francisco de Paula, Procurador-geral do Estado. Confira:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - dr Rodrigo Francisco - 27-11-19

ENTENDA O QUE MUDA

Idade mínima

A idade mínima para aposentadoria passa a ser de 62 anos para mulheres e 65 para homens. A mudança seguiu o que prevê a reforma da Previdência aprovada no Congresso Nacional este ano. Na regra estadual atual, a idade mínima é de 55 e 60 anos, respectivamente.

Professores

Também espelhando a reforma federal, os professores se aposentarão com cinco anos a menos do que os demais servidores.

Policiais Civis, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, e servidores expostos a agentes químicos/físicos/biológicos nocivos à saúde

Os policiais civis do Espírito Santo terão regras especiais para se aposentar. O texto garante a aposentadoria mais cedo para eles, mas não detalha como será o benefício. Os detalhes devem apenas ser definidos em uma Lei complementar futura. A PEC da Previdência ainda prevê que agentes socioeducativos e penitenciários tenham direito à mesma aposentadoria especial que os policiais civis.

Regra de transição

Acrescentado por meio de emenda ao relatório, fixou que o teto da Previdência Social só será aplicado aos servidores estaduais que tiverem ingressado no serviço público após a publicação da reforma, ou daqueles servidores que optarem por esse regime por expressa manifestação.

Alíquota de contribuição

Começa a valer 90 dias após a aprovação da lei complementar. A alíquota previdenciária passa de 11% para 14% para servidores ativos e inativos. No caso dos inativos, a contribuição continuará sendo cobrada apenas no que exceder o teto previdenciário (R$ 5.839,45).

Regra de transição