Saiba o que muda com a aprovação da reforma da Previdência no ES

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 27/2019, que trata da reforma da Previdência dos servidores estaduais, foi aprovada em segundo turno na Assembleia Legislativa do Estado na noite de segunda-feira (25). Com isso, as mulheres que entrarem no serviço público terão que trabalhar até os 62 anos, no mínimo. Já para os homens, esse tempo é de 65 anos. Na regra atual, a idade mínima é de 55 e 60 anos, respectivamente, como explica em entrevista à Rádio CBN Vitória, Rodrigo Francisco de Paula, Procurador-geral do Estado. Confira:
Entrevista - Fabio Botacin - dr Rodrigo Francisco - 27-11-19
ENTENDA O QUE MUDA
Idade mínima
A idade mínima para aposentadoria passa a ser de 62 anos para mulheres e 65 para homens. A mudança seguiu o que prevê a reforma da Previdência aprovada no Congresso Nacional este ano. Na regra estadual atual, a idade mínima é de 55 e 60 anos, respectivamente.
Professores
Também espelhando a reforma federal, os professores se aposentarão com cinco anos a menos do que os demais servidores.
Policiais Civis, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, e servidores expostos a agentes químicos/físicos/biológicos nocivos à saúde
Os policiais civis do Espírito Santo terão regras especiais para se aposentar. O texto garante a aposentadoria mais cedo para eles, mas não detalha como será o benefício. Os detalhes devem apenas ser definidos em uma Lei complementar futura. A PEC da Previdência ainda prevê que agentes socioeducativos e penitenciários tenham direito à mesma aposentadoria especial que os policiais civis.
Regra de transição
Acrescentado por meio de emenda ao relatório, fixou que o teto da Previdência Social só será aplicado aos servidores estaduais que tiverem ingressado no serviço público após a publicação da reforma, ou daqueles servidores que optarem por esse regime por expressa manifestação.
Alíquota de contribuição
Começa a valer 90 dias após a aprovação da lei complementar. A alíquota previdenciária passa de 11% para 14% para servidores ativos e inativos. No caso dos inativos, a contribuição continuará sendo cobrada apenas no que exceder o teto previdenciário (R$ 5.839,45).
Regra de transição
As propostas aprovadas pela Assembleia não contemplavam as regras de transição de aposentadoria para os atuais servidores, por isso o governo vai enviar outro texto à Casa de Leis. Quem já está no funcionalismo tem direito de fazer uma migração mais suave para o novo sistema, por isso a idade mínima só vai valer para quem ainda vai entrar. A proposta do Estado é adotar as mesmas normas de transição dos servidores federais que contam com o modelo por pontos (idade somada ao tempo de contribuição) e o pedágio de 100%.