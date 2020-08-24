Saiba o que é exigido para a aprovação de vacinas

A pergunta que todos se fazem em meio à pandemia é: quando teremos a vacina contra o coronavírus? O Brasil tem, até o momento, quatro estudos para vacinas contra Covid-19. Os testes estão sendo conduzidos em voluntários, principalmente em profissionais que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (24), o gerente-geral de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gustavo Mendes, explica o que é necessário para que se tenha a aprovação de uma vacina. Segundo a Agência, antes de chegar à população, as vacinas precisam passar por estudos realizados pelas empresas que desenvolvem o produto para a comprovação de sua qualidade, segurança e eficácia. "A pesquisa clínica é super importante, ainda mais, nesse momento de pandemia. A pesquisa tem o objetivo de mostrar que aquele medicamento ou produto é seguro e, realmente, funciona para aquele propósito. É a chamada segurança e eficácia.