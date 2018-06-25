Saiba o que buscar na hora de pesquisar por hospedagem

As agências de viagem encontraram na internet e em aplicativos, formas de oferecer um serviço cada vez mais especializado. Nos sites de reserva são disponibilizados, por exemplo, de hostels até hotéis luxuosos. A associação de consumidores, Proteste, alerta o consumidor para que se certifique sobre todas as regras de locação, antes de fechar a reserva, para que não tenha surpresas desagradáveis caso a viagem não saia como planejado. Quem explica é a técnica e representante da Proteste, Michelle Marques, que analisou seis sites de reserva de hospedagem para ajudar o consumidor a entender este cenário. Acompanhe.