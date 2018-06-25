Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

NA INTERNET

Saiba o que buscar na hora de pesquisar por hospedagem

A Proteste avaliou sites e plataformas que atuam no segmento. Confira a análise

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 jun 2018 às 10:52
As agências de viagem encontraram na internet e em aplicativos, formas de oferecer um serviço cada vez mais especializado. Nos sites de reserva são disponibilizados, por exemplo, de hostels até hotéis luxuosos. A associação de consumidores, Proteste, alerta o consumidor para que se certifique sobre todas as regras de locação, antes de fechar a reserva, para que não tenha surpresas desagradáveis caso a viagem não saia como planejado. Quem explica é a técnica e representante da Proteste, Michelle Marques, que analisou seis sites de reserva de hospedagem para ajudar o consumidor a entender este cenário. Acompanhe.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Michelle Marques - 25-06-18
 
 
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória
Imagem de destaque
Um alerta sobre o encolhimento industrial do Espírito Santo
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados