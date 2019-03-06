Saiba o que as empresas valorizam além do perfil profissional

Não existem perfis pré-definidos para cada pessoa, como também não existem perfis bons ou ruins quando se fala em mercado de trabalho. O que existe, de um modo geral, são perfis mais adequados para cada tipo de atividade e para cada tipo de cultura organizacional. Mas para o especialista em Recursos Humanos, Cezar Antonio Tegon, o comportamento da pessoa é que a diferencia entre as pessoas que executam as mesmas atividades profissionais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cezar Antonio Tegon - 06-03-19
De acordo com Tegon, saiba o que as empresas valorizam, independentemente do perfil:
Vontade:“Sangue nos olhos” para executar suas atividades.
Flexibilidade:Capacidade de se adequar rapidamente a novas tendências, novas solicitações, novos cenários.
Intuição:Capacidade de enxergar e resolver problemas antes que eles aconteçam.
Trabalhar com gente:gostar e trabalhar com gente, faz diferença e as empresas buscam profissionais com essa habilidade.
Competitividade:o profissional tem que ser competitivo, bater metas, superar seus resultados constantemente.