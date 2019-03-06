Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MERCADO DE TRABALHO

Saiba o que as empresas valorizam além do perfil profissional

Segundo o especialista em RH, Cezar Antonio Tegon, o comportamento da pessoa é que a diferencia entre as pessoas que executam as mesmas atividades profissionais

Publicado em 06 de Março de 2019 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mar 2019 às 11:45
Não existem perfis pré-definidos para cada pessoa, como também não existem perfis bons ou ruins quando se fala em mercado de trabalho. O que existe, de um modo geral, são perfis mais adequados para cada tipo de atividade e para cada tipo de cultura organizacional. Mas para o especialista em Recursos Humanos, Cezar Antonio Tegon, o comportamento da pessoa é que a diferencia entre as pessoas que executam as mesmas atividades profissionais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cezar Antonio Tegon - 06-03-19
De acordo com Tegon, saiba o que as empresas valorizam, independentemente do perfil:
Vontade:“Sangue nos olhos” para executar suas atividades.
Flexibilidade:Capacidade de se adequar rapidamente a novas tendências, novas solicitações, novos cenários.
 
Intuição:Capacidade de enxergar e resolver problemas antes que eles aconteçam.
 
Trabalhar com gente:gostar e trabalhar com gente, faz diferença e as empresas buscam profissionais com essa habilidade.
 
Competitividade:o profissional tem que ser competitivo, bater metas, superar seus resultados constantemente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Copa do Mundo: 4 dicas para usar as cores do Brasil sem cair no óbvio
Imagem de destaque
'Obstáculos ao comércio' e 'incerteza': as reações à ameça de novo tarifaço de Trump contra o Brasil
Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados