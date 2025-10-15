Saiba mais sobre novo medicamento de combate ao câncer de mama que chega ao SUS

Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou um avanço importante no tratamento de câncer de mama na rede pública: a partir de dezembro, o trastuzumabe entansina estará disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). A medicação já era utilizada na rede privada e passará a integrar a lista de tratamentos disponíveis para pacientes. Mas em quais casos ele é indicado? De acordo com especialistas, o tratamento só é definido após análise imunohistoquímica, o que determina o tipo de doença. Ou seja, é só depois de entender qual o tipo de câncer de mama e o comportamento do tumor que é possível traçar caminhos viáveis, seja com radioterapia, quimioterapia, cirurgia ou o uso deste medicamento.