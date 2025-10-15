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Outubro Rosa

Saiba mais sobre novo medicamento de combate ao câncer de mama que chega ao SUS

Ouça entrevista com a médica oncologista Carolina Siqueira

Publicado em 15 de Outubro de 2025 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 out 2025 às 11:36
Campanha de conscientização sobre o câncer de mama
Campanha de conscientização sobre o câncer de mama Crédito: Pixabay
Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou um avanço importante no tratamento de câncer de mama na rede pública: a partir de dezembro, o trastuzumabe entansina estará disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). A medicação já era utilizada na rede privada e passará a integrar a lista de tratamentos disponíveis para pacientes. Mas em quais casos ele é indicado? De acordo com especialistas, o tratamento só é definido após análise imunohistoquímica, o que determina o tipo de doença. Ou seja, é só depois de entender qual o tipo de câncer de mama e o comportamento do tumor que é possível traçar caminhos viáveis, seja com radioterapia, quimioterapia, cirurgia ou o uso deste medicamento.
Durante a campanha do Outubro Rosa, a CBN Vitória conversa com especialistas sobre este que é o tipo de câncer com maior incidência em mulheres brasileiras. De acordo com estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 73.610 novos casos devem ser diagnosticados no país ao longo de 2025. Para entender como o novo medicamento atua, em quais situações ele é indicado e quais são as diferenças entre os tratamentos disponíveis,conversamos com a oncologista Carolina Siqueira. Ela também explica por que o tratamento do câncer de mama deve ser sempre individualizado, levando em conta o tipo do tumor. Ouça a entrevista completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Carolina Siqueira - 15-10-25.mp3

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