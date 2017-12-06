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ENTREVISTAS

Saiba mais sobre a proposta de aprovação da reforma da Previdência

Publicado em 06 de Dezembro de 2017 às 19:29

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 dez 2017 às 19:29
A novela que envolve a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência ganha novos capítulos. A proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso em dezembro de 2016 foi aprovada pela comissão especial da Câmara em maio deste ano.
Desde então, não avançou por falta de consenso entre os parlamentares. Diante disso, o governo articulou uma versão enxuta da reforma. O objetivo é conseguir apoio dos deputados para aprovar a proposta ainda em 2017. Por se tratar de emenda à Constituição, o texto exige os votos de ao menos 308 dos 513 deputados.
Para o advogado especialista em Direito Previdenciário, Geraldo Benício, o que tem dificultado a aprovação da reforma é, sobretudo, o jogo de interesses - divergente - que existe no País. Enquanto mercado e setor econômico continuando pressionando por mais reformas, o governo Federal vem precisando de garantir apoio dos parlamentares para obter vitória e conseguir emplacar a reforma. Por sua vez, deputados, já visando as eleições de 2018, mostram-se receosos em como seu posicionamento podem os afetar nas próximas eleições junto ao eleitorado. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Geraldo Benício - 06-12-17.mp3

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