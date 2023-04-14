Saiba em quais situações o cidadão deve acionar os serviços de emergência

Quando você estiver em uma situação de emergência, pode surgir a dúvida: o que fazer? Chamar o Samu (ligue 192) ou o Corpo de Bombeiros (ligue 193)? Essa é uma dúvida pertinente e que precisa ser bem esclarecida. Levar uma pessoa por conta própria até o hospital é a última possibilidade a ser considerada. Procure sempre chamar, em primeiro lugar, os serviços especializados dos socorristas. Em entrevista à CBN Vitória, a Capitã Andresa Silva, Porta-voz do Corpo de Bombeiros, fala sobre o assunto. De forma geral, quando o caso precisa de uma equipe médica, o ideal é chamar o Samu. Eles atendem em casos, por exemplo, de dores no peito, com início súbito, crises convulsivas, queimaduras e trabalhos de parto. Já os Bombeiros atuam em casos de choque elétrico, resgate na água, afogamento, queda de altura e chegada em local de difícil acesso.