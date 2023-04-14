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Saiba em quais situações o cidadão deve acionar os serviços de emergência

Quem explica é a Capitã Andresa Silva, Porta-voz do Corpo de Bombeiros

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 abr 2023 às 10:44
Operadora do Ciodes
 Ciodes Crédito: Sesp/Divulgação
Quando você estiver em uma situação de emergência, pode surgir a dúvida: o que fazer? Chamar o Samu (ligue 192) ou o Corpo de Bombeiros (ligue 193)? Essa é uma dúvida pertinente e que precisa ser bem esclarecida. Levar uma pessoa por conta própria até o hospital é a última possibilidade a ser considerada. Procure sempre chamar, em primeiro lugar, os serviços especializados dos socorristas. Em entrevista à CBN Vitória, a Capitã Andresa Silva, Porta-voz do Corpo de Bombeiros, fala sobre o assunto. De forma geral, quando o caso precisa de uma equipe médica, o ideal é chamar o Samu. Eles atendem em casos, por exemplo, de dores no peito, com início súbito, crises convulsivas, queimaduras e trabalhos de parto. Já os Bombeiros atuam em casos de choque elétrico, resgate na água, afogamento, queda de altura e chegada em local de difícil acesso. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Capitã Andresa Silva - 14-04-23.mp3

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