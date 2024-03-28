Saiba dicas para comprar peixes e frutos do mar

Em terras capixabas, o cardápio servido nas casas durante a Semana Santa é sempre cheio de peixes e frutos do mar. Por isso, antes de ir atrás do melhor bacalhau ou pescado, é importante estar atento a alguns cuidados com a higiene das peixarias e demais estabelecimentos. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente da Vigilância Sanitária da Capital, Flávia Maria de Lima, explica o que o consumidor deve estar ciente nesta época do ano. Ouça a conversa completa!