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Semana Santa

Saiba dicas para comprar peixes e frutos do mar

Ouça entrevista com a gerente da Vigilância Sanitária de Vitória, Flávia Maria de Lima

Publicado em 28 de Março de 2024 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mar 2024 às 11:48
Peixe; pescado
Peixe; pescado Crédito: Vitor Jubini
Em terras capixabas, o cardápio servido nas casas durante a Semana Santa é sempre cheio de peixes e frutos do mar. Por isso, antes de ir atrás do melhor bacalhau ou pescado, é importante estar atento a alguns cuidados com a higiene das peixarias e demais estabelecimentos. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente da Vigilância Sanitária da Capital, Flávia Maria de Lima, explica o que o consumidor deve estar ciente nesta época do ano. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Flávia Maria de Lima Barbosa - 28-03-24.mp3

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