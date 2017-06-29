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Saiba detalhes sobre o novo Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória

O projeto final, que ainda vai passar pelo Encontro das Cidades, deverá enfrentar alguma resistência na Câmara dos Vereadores. Alguns consideram que as propostas aprovadas trazem muitos limites para a cidade, o que pode vir a prejudicar seu crescimento nos próximos dez anos

Publicado em 29 de Junho de 2017 às 19:33

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 jun 2017 às 19:33
A minuta final do novo Plano Diretor Urbano (PDU) foi votada na última terça-feira (27). Mas o projeto final, que ainda vai passar pelo Encontro das Cidades, deverá enfrentar alguma resistência na Câmara dos Vereadores. Alguns deles já consideram que as propostas aprovadas trazem muitos limites para a cidade, o que pode vir a prejudicar seu crescimento nos próximos dez anos. Saiba detalhes do assunto numa entrevista com o vereador de Vitória, Mazinho dos Anjos e a Secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro.
Entrevista com o vereador de Vitória, Mazinho dos Anjos:
Entrevista - Fabio Botacin - Mazinho dos Anjos - 29-06-17
Entrevista com a Secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro:
Entrevista - Fabio Botacin - Lenize Loureiro - 29-06-17

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