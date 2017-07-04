Saiba detalhes sobre o estacionamento rotativo na Serra

Em março deste ano a Prefeitura da Serra informou sobre a implantação do sistema de estacionamento rotativo em Laranjeiras e na Serra-Sede, oferecendo duas mil vagas nestes bairros. O novo sistema, segundo a prefeitura, vai organizar o trânsito nestas regiões e garantir mais tranquilidade para os motoristas que circulam nestes pontos, que são os mais movimentados do município, principalmente nos horários de pico e comercial.

A expectativa era de que o edital com as regras para a implantação do rotativo fosse publicado já no mês de junho e com o sistema funcionamento ainda neste ano - vale lembrar que em outras cidades da Região Metropolitana o sistema rotativo já funciona. Para sabermos mais detalhes do assunto vamos a presidente da comissão de licitação da Secretaria Municipal de Administração da Serra, Giovana Demarchi, para detalharmos o tema. Acompanhe!