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ENTREVISTAS

Saiba detalhes do cenário de exportações e importações do ES em 2017

Publicado em 27 de Dezembro de 2017 às 19:33

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 dez 2017 às 19:33
Os números positivos apresentados pela economia brasileira tambéms e refletiram quando se observa o comércio exterior a partir do Espírito Santo. A redução dos juros e a melhoria de acesso ao crédito estão entre os pontos de destaque para Marcício Machado, presidente do Sindiex.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Marcílio também ressaltou a boa expectativa que exite para o acordo que pode ser fechado entre Mercosul e União Europeia. Para ele, isso vai demandar ainda mais a vocação logística do Espírito Santo, como os portos do litoral capixaba.
Mas para isso ser eficiente, é preciso que o governo implante de maneira definitiva, os projetos que se arrastam há anos: novo aeroporto, duplicação da BR 101, e, principalmente, o Porto Central, em Presidente Kennedy, juntamente com a ferrovia que liga Vitória ao Rio de Janeiro. "Temos que ter demanda para essas melhorias. Vários exportadores já estão procurando outros locais para dar vazão aos seus produtos. Se perdermos de vez essa demanda, não vamos ter a necessidade de portos melhores", destacou.
Entrevista - Marcílio Machado

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