Saiba detalhes das intervenções na Ponte da Passagem

A prefeitura de Vitória deu início às obras de recuperação das juntas de dilatação da Ponte da Passagem, em Vitória. Por conta da obra, houve necessidade de interdição de trechos.

Durante a intervenção, serão instalados modelos com sistema de drenagem integrado para evitar infiltrações. O valor do investimento é de R$ 684 mil e o prazo de execução é de 120 dias. Inicialmente, os trabalhos estão sendo realizados no sentido Vitória x Serra, com interdição de uma pista e meia. Após a conclusão, a intervenção ocorrerá no sentido contrário.