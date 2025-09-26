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Saiba detalhes das intervenções na Ponte da Passagem

Ouça entrevista com o secretário municipal de obras de Vitória, Gustavo Perin

Publicado em 26 de Setembro de 2025 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 set 2025 às 11:36
Ponte da Passagem
Ponte da Passagem Crédito: Elizabeth Nader
A prefeitura de Vitória deu início às obras de recuperação das juntas de dilatação da Ponte da Passagem, em Vitória. Por conta da obra, houve necessidade de interdição de trechos. 
Durante a intervenção, serão instalados modelos com sistema de drenagem integrado para evitar infiltrações. O valor do investimento é de R$ 684 mil e o prazo de execução é de 120 dias. Inicialmente, os trabalhos estão sendo realizados no sentido Vitória x Serra, com interdição de uma pista e meia. Após a conclusão, a intervenção ocorrerá no sentido contrário.
Para entender melhor os detalhes da obra, os horários da intervenção e o prazo para conclusão, a CBN Vitória entrevista o secretário municipal de obras de Vitória, Gustavo Perin. Ouça a conversa abaixo!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - GUSTAVO PERIN - 26-09-25.mp3

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