Saiba como votam os parlamentares capixabas em denúncia contra Temer

Michel Temer está otimista pela rejeição das denúncias contra ele Crédito: José Cruz | Agência Brasil

O Plenário da Câmara dos Deputados se reúne nesta quarta-feira (2) em sessão para a votação da denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer (PMDB) por corrupção passiva. As acusações do Ministério Público Federal (MPF) têm como base a delação premiada dos executivos da J&F, controladora da JBS. Por se tratar do presidente da República, o Supremo Tribunal Federal (STF) só poderá analisar a denúncia se receber autorização da Câmara. Se não houver a autorização, o caso será arquivado.

Para que a denúncia siga adiante, ao menos 342 deputados terão de votar contra o parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), do relator Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), que recomenda a rejeição da peça apresentada pela procuradoria. Na bancada capixaba, já se manifestaram a favor do andamento da denúncia: Helder Salomão e Givaldo Viiera (PT), Jorge Silva (PHS), Carlos Manatto (SDD), Paulo Foletto (PSB) e Sérgio Vidigal (PDT).

Não atenderam as ligações da CBN os seguintes deputados: Lelo Coimbra (PMDB), Marcus Vicente (PP) e Norma Ayub (DEM). Já o deputado Evair de Mello (PV), respondeu que não poderia dar entrevistas pois estava em uma audiência.

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Your browser does not support the audio element. Deputados - 02-08-17

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