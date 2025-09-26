Saiba como vão funcionar câmeras corporais nas forças de segurança do ES

Câmeras corporais têm sido adotadas por polícias de vários estados brasileiros Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil

Na última quarta-feira (24), o governo do Espírito Santo lançou um edital de licitação para contratação de até 4.800 câmeras corporais para uso das forças de segurança. A quantidade de equipamentos foi calculada para atender cerca de 40% do efetivo atual, mas o número exato de equipamentos adquiridos dependerá da necessidade ao longo do contrato, que tem validade de 39 meses, podendo ser prorrogado por até 10 anos. O investimento por equipamento será de R$ 750 e a contratação será feita por prestação de serviços. A licitação deverá ocorrer em outubro.

As câmeras foram testadas por agentes da Polícia Penal do Estado no mês agosto. Durante os testes, foram avaliadas funcionalidades como duração da bateria, tempo de gravação, acionamento remoto pelo Ciodes, capacidade de armazenamento e identificação precisa do usuário. A proposta é que a nova tecnologia dialogue de forma integrada com as já existentes, como reconhecimento facial, leitura de placas e geolocalização em tempo real.

Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Comando e Inovação da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Guilherme Pacífico, conta como os equipamentos vão contribuir para a segurança pública. Ouça a conversa completa!