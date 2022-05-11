Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Petiscos e shows

Saiba como vai funcionar o Roda de Boteco 2022

As informações são do do criador do Roda de Boteco, Raimundo Nonato Pinheiro

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 18:39

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

11 mai 2022 às 18:39
Pastel de Camarão do Ceará Bar
Pastel de Camarão do Ceará Bar Crédito: Divulgação/Ceará Bar
Está chegando mais uma edição do Roda de Boteco. O evento, que já foi realizado 17 vezes, foi interrompido por dois anos devido à pandemia da Covid-19. Este ano, pela primeira vez, o evento também está sendo realizado em Cachoeiro de Itapemirim. Na Grande Vitória, o Roda de Boteco começa em junho e os clientes podem escolher o melhor petisco, melhor garçom entre outros quesitos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Raimundo Nonato Pinheiro, criador do evento, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Mario Bonella - Raimundo Nonato - 11-05-22 .mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados