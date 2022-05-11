Saiba como vai funcionar o Roda de Boteco 2022

Está chegando mais uma edição do Roda de Boteco. O evento, que já foi realizado 17 vezes, foi interrompido por dois anos devido à pandemia da Covid-19. Este ano, pela primeira vez, o evento também está sendo realizado em Cachoeiro de Itapemirim. Na Grande Vitória, o Roda de Boteco começa em junho e os clientes podem escolher o melhor petisco, melhor garçom entre outros quesitos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Raimundo Nonato Pinheiro, criador do evento, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!