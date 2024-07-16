Saiba como vai funcionar o Painel de Crimes Contra a Mulher no ES

No caso de homicídios e feminicídios, os dados passam a ser atualizados diariamente. "Ou seja, caso o crime seja cometido na segunda-feira, na terça-feira o fato estará registrado na ferramenta. Cabe ressaltar que esses registros serão incluídos com a classificação inicial dada pela Polícia Civil, sendo que, no decorrer da investigação, pode ser alterado, conforme a apuração determine tipificação diferente", informa a secretaria. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!