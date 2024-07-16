Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Violência de Gênero

Saiba como vai funcionar o Painel de Crimes Contra a Mulher no ES

Ouça a entrevista com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 12:14

Gabriela Martins

Gabriela Martins

Publicado em 

16 jul 2024 às 12:14
Painel de Monitoramento da Violência Contra Mulher
Painel de Monitoramento da Violência Contra Mulher Crédito: Divulgação: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP)
A realidade da violência contra a mulher é preocupante no Espírito Santo. Diante desse cenário, foi lançado, na segunda-feira (15), o novo Painel de Monitoramento de Crimes Contra a Mulher. A ferramenta, disponível no site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), agrega dados dos principais crimes cometidos contra vítimas do sexo feminino em todo o Espírito Santo. O novo painel conta com números de diversos tipos de crimes cometidos contra mulheres. 
No caso de homicídios e feminicídios, os dados passam a ser atualizados diariamente. "Ou seja, caso o crime seja cometido na segunda-feira, na terça-feira o fato estará registrado na ferramenta. Cabe ressaltar que esses registros serão incluídos com a classificação inicial dada pela Polícia Civil, sendo que, no decorrer da investigação, pode ser alterado, conforme a apuração determine tipificação diferente", informa a secretaria. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Gabriela Martins - Eugênio Ricas - 16-07-24
O Painel de Monitoramento da Violência Contra a Mulher já está disponível no site da Sesp e pode ser acessado no link abaixo: sesp.es.gov.br/painel-de-violencia-mulher

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados