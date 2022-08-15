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Eleições 2022

Saiba como vai funcionar o Núcleo de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral

Ouça detalhes na entrevista com o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Eugênio Ricas

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 12:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 ago 2022 às 12:02
Eleições
Eleições Crédito: Agência Brasil
Com a proximidade das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) cria, a partir desta segunda-feira (15), o Núcleo de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral. O Núcleo terá sua atuação voltada para auxiliar, por exemplo, os órgãos da Justiça Eleitoral no exercício do poder de polícia voltado à apuração imediata de denúncias de propaganda eleitoral irregular. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Eugênio Ricas, fala sobre o assunto!
Entrevista Fernanda Queiroz - Eugênio Ricas - 15-08-22
O Nucoe também vai atuar no combate a outras práticas ilícitas previstas na legislação eleitoral, tais como a captação ilícita de sufrágio, o abuso de poder econômico, infrações penais e as condutas vedadas aos agentes públicos e todos os atos praticados durante o período eleitoral que possam afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos do pleito. Ouça a conversa completa!

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