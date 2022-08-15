Saiba como vai funcionar o Núcleo de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral

Com a proximidade das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) cria, a partir desta segunda-feira (15), o Núcleo de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral. O Núcleo terá sua atuação voltada para auxiliar, por exemplo, os órgãos da Justiça Eleitoral no exercício do poder de polícia voltado à apuração imediata de denúncias de propaganda eleitoral irregular. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Eugênio Ricas, fala sobre o assunto!