Saiba como vai funcionar o concurso da Polícia Civil do ES

Chefatura de Polícia Civil de Vitória, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O edital do concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo foi publicado nesta segunda-feira (6). Segundo informações do governo do Estado, serão 1.052 vagas para o cargo, com remuneração inicial de R$ 8.539,34. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 16 de outubro e 16 de novembro, pelo site da banca examinadora. A prova está prevista para ser aplicada no dia 1º de fevereiro de 2026. O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) será o responsável pela coordenação, organização, planejamento e execução do concurso público. Os interessados devem acompanhar as atualizações por meio do site oficial da Polícia Civil do Espírito Santo (www.pc.es.gov.br) e das próximas publicações no Diário Oficial do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN Entrevista Fernanda Queiroz - José Darcy Arruda - 06-10-25

Cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP)

Criado por meio da Lei Complementar nº 1.093, sancionada pelo governador Renato Casagrande em novembro passado, o cargo de OIP foi instituído com o objetivo de fortalecer o quadro de servidores da PCES e modernizar a estrutura investigativa da instituição. A nova função substitui as antigas nomenclaturas de Investigador de Polícia, Escrivão e Agente de Polícia, reunindo em um único cargo as atribuições ligadas à investigação criminal.

A carreira de OIP é regida por estatuto próprio e o ingresso é realizado por meio de concurso público, com etapas que incluem prova objetiva, exames físicos, psicológicos, investigação social e curso de formação profissional.

Com jornada de 40 horas semanais, os servidores atuam em regime diário ou de plantão, podendo ser convocados em situações excepcionais, como calamidades públicas. Entre as atribuições, estão a realização de diligências investigativas, cumprimento de mandados judiciais e participação em operações de inteligência. A progressão na carreira será baseada no desempenho e no tempo de serviço, promovendo a valorização profissional.