Saiba como vai funcionar novo site para solicitação de serviços no ES

Agenda ES Crédito: Reprodução/Governo do Estado

A partir de 1º de junho, o agendamento de serviços do governo do Espírito Santo passará a ser feito por meio de um novo site, o agenda.es.gov.br em substituição ao agendamento.es.gov.br. O cidadão poderá fazer a solicitação de serviços e atendimentos oferecidos, por exemplo, pela secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e também a emissão de primeira e segunda vias da carteira de identidade junto à Polícia Civil. Segundo o governo estadual, o objetivo da mudança é oferecer mais segurança e rapidez na marcação de serviços e atendimentos presenciais. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, detalha o funcionamento do site.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo Calmon - 27-05-22

Poderá ser feito inicialmente o agendamento para 22 serviços ofertados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), em 11 agências diferentes: Vitória, Serra, Cariacica, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Venda Nova do Imigrante. Também conseguirão agendar os serviços prestados pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), como a emissão da 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade, em unidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Colatina, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari.