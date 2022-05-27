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Saiba como vai funcionar novo site para solicitação de serviços no ES

Quem explica é o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 10:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mai 2022 às 10:33
Agenda ES
Agenda ES Crédito: Reprodução/Governo do Estado
A partir de 1º de junho, o agendamento de serviços do governo do Espírito Santo passará a ser feito por meio de um novo site, o agenda.es.gov.br em substituição ao agendamento.es.gov.br. O cidadão poderá fazer a solicitação de serviços e atendimentos oferecidos, por exemplo, pela secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e também a emissão de primeira e segunda vias da carteira de identidade junto à Polícia Civil. Segundo o governo estadual, o objetivo da mudança é oferecer mais segurança e rapidez na marcação de serviços e atendimentos presenciais. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, detalha o funcionamento do site. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo Calmon - 27-05-22
Poderá ser feito inicialmente o agendamento para 22 serviços ofertados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), em 11 agências diferentes: Vitória, Serra, Cariacica, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Venda Nova do Imigrante. Também conseguirão agendar os serviços prestados pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), como a emissão da 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade, em unidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Colatina, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari.
Segundo o secretário, o "Agenda ES" estará integrado ao Conecta Cidadão, portal que reúne informações sobre mais de 500 serviços do Estado. “Ao acessar o conectacidadao.es.gov.br e buscar as orientações sobre o serviço desejado, na própria página o usuário poderá selecionar a opção de agendamento e, assim, ser direcionado para a plataforma que efetua a marcação”, explica. De acordo com a Seger, o site Conecta Cidadão lançado em setembro de 2021 e que reúne informações sobre os mais de 500 serviços do estado, vai indicar a partir de 1º de junho o link para redirecionamento ao novo portal de agendamento.

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