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Expresso GV

Saiba como vai funcionar corredor de ônibus que vai ligar Cariacica a Vila Velha

Quem explica é o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, que também falou sobre a nova tarifa do Transcol

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 11:01

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

10 jan 2025 às 11:01
Corredor Metropolitano Sul - Expresso GV
Corredor Metropolitano Sul - Expresso GV Crédito: Semobi
Cariacica e Vila Velha terão um corredor exclusivo de ônibus com ciclovia integrada até 2027. Trata-se do Corredor Metropolitano Sul - Expresso GV.  O lançamento do edital foi anunciado pelo governo do Espírito Santo, em parceria com as gestões municipais. As obras contarão com um investimento de R$ 318 milhões, apontado pelo Executivo estadual como o maior valor da história capixaba em projetos de mobilidade urbana. O corredor será construído no canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg, em concreto e com plataformas exclusivas para o embarque e desembarque dos passageiros. O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, estima a redução em 50% do tempo de deslocamento para os passageiros que utilizam os quatro terminais urbanos da região, Jardim América, Ibes, São Torquato e Vila Velha. O secretário também explicou como fica o reajuste da tarifa do Transcol, em pauta nesta sexta (10) em reunião com as partes envolvidas na mobilidade urbana da Grande Vitória. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Fábio Damasceno -10-01-24.mp3

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