Saiba como vai funcionar corredor de ônibus que vai ligar Cariacica a Vila Velha

Cariacica e Vila Velha terão um corredor exclusivo de ônibus com ciclovia integrada até 2027. Trata-se do Corredor Metropolitano Sul - Expresso GV. O lançamento do edital foi anunciado pelo governo do Espírito Santo, em parceria com as gestões municipais. As obras contarão com um investimento de R$ 318 milhões, apontado pelo Executivo estadual como o maior valor da história capixaba em projetos de mobilidade urbana. O corredor será construído no canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg, em concreto e com plataformas exclusivas para o embarque e desembarque dos passageiros. O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, estima a redução em 50% do tempo de deslocamento para os passageiros que utilizam os quatro terminais urbanos da região, Jardim América, Ibes, São Torquato e Vila Velha. O secretário também explicou como fica o reajuste da tarifa do Transcol, em pauta nesta sexta (10) em reunião com as partes envolvidas na mobilidade urbana da Grande Vitória. Ouça a conversa completa!