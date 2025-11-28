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Mobilidade

Saiba como vai funcionar a obra do Corredor Expresso na Avenida Lindenberg

Quem explica é o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 28 de Novembro de 2025 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 nov 2025 às 10:56
Projeção do Corredor Metropolitano Sul - Expresso GV
Projeção do Corredor Metropolitano Sul - Expresso GV Crédito: Divulgação/Semobi
Foi autorizado nesta quinta-feira (27), o início das obras do "Expresso GV", que será implantado na Avenida Carlos Lindenberg, conectando os municípios de Cariacica e Vila Velha. Segundo o governo do Estado, o "Expresso" inclui um corredor exclusivo de ônibus do tipo BRT, que vai reorganizar toda a dinâmica viária da região e reduzir o tempo de deslocamento, além de aumentar a previsibilidade das viagens. O modelo, defende o governo, tem o objetivo de qualificar os serviços do Transcol, ampliar alternativas de mobilidade e incentivar que mais pessoas optem pelo transporte coletivo. A obra tem prazo de execução de 24 meses.
O Expresso GV terá 7 quilômetros de extensão, inteiramente construídos em pavimento rígido de concreto. O projeto prevê seis estações com 12 plataformas, todas com videomonitoramento, painéis de informação em tempo real e acessibilidade. Ainda, segundo informações do governo do Estado, as obras também incluem ciclovia, reconfiguração de calçadas, nova urbanização e requalificação do pavimento asfáltico para permitir o funcionamento de um corredor logístico com capacidade para veículos de até 45 toneladas. Serão construídos ainda dois novos viadutos, um de saída e um de acesso à Segunda Ponte, com ligação direta a Cariacica. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 28-11-25.mp3

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