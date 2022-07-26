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Saiba como vai funcionar a nova Carteira de Identidade

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a perita da Polícia Civil, Juliana Arósio Sales, explica detalhes do novo documento

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 18:03

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

26 jul 2022 às 18:03
carteira de identidade
Carteira de identidade Crédito: Suchefia de Asssuntos Jurídicos/Governo Federal
Mudança na Carteira de Identidade. Começou nesta terça-feira (26) a emissão da nova Carteira de Identidade em alguns Estados do país. As primeiras unidades federativas a receberem o novo documento são Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, este último já nesta terça-feira (26). No Espírito Santo, segundo a Polícia Civil, órgão responsável pela emissão do documento no Estado, o capixaba vai ter que esperar até março de 2023. O principal número do documento de identificação do documento será o número do CPF. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a perita oficial da criminal da Polícia Civil, Juliana Arósio Sales, explicou por que o governo está fazendo essa mudança e que há um prazo de 10 anos para fazer a mudança do documento. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella - Juliana Arósio - 26-07-22

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