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DOCUMENTAÇÃO

Saiba como vai funcionar a força-tarefa para atender afetados pela chuva

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip,explica quais serão as principais ações que serão realizadas nas cidades que decretaram calamidade pública

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 13:40

Publicado em 

27 jan 2020 às 13:40
Após as fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo nas últimas semanas, uma força-tarefa do governo do Estado começa a funcionar, nesta terça-feira (28), para atendimento ao público afetado pelas chuvas. Quatro escritórios volantes estarão disponíveis para atendimento ao público nos municípios de Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta. A partir desta segunda (27) será realizada a montagem das estruturas necessárias para o atendimento ao público e reuniões com as associações comerciais das cidades atingidas. O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip,explica quais serão as principais ações que serão realizadas nessas cidades. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Marcos Kneip - 27-01-20

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