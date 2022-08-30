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Confira as dicas!

Saiba como utilizar as redes sociais pra impulsionar os seu negócios

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a analista do Sebrae-ES, Renata Braga, fala sobre o assunto

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 17:55

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

30 ago 2022 às 17:55
Redes sociais
Redes sociais Crédito: Pixabay
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter e muitas outras plataformas já fazem parte da nossa rotina e saber entregar os conteúdos para o público alvo correto e manter a interação entre cliente e marca é são algumas das dicas de como utilizar as redes sociais para impulsionar os negócios. As redes sociais são vistas como ferramentas e como uma grande oportunidade de explorar o potencial das empresas, com o objetivo de promover negócios nessas plataformas. 
Dessa forma, é de extrema importância que as empresas marquem presença digitalmente e, mais do que isso, utilize essas ferramentas para faturar ainda mais. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a analista do Sebrae-ES, Renata Braga, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Renata Braga - 30-08-22

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