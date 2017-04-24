Saiba como tornar o sono melhor e não passar noites em claro

Parece incrível, mas dormir está se transformando em um luxo do qual nem todos podem usufruir. As noites mal dormidas podem provocar uma série de prejuízos na vida do individuo, desde problemas relacionados ao humor e a aprendizagem até ao agravamento de doenças pré-existentes.
Em busca de soluções para falta de sono, pesquisadores do mundo inteiro têm desenvolvido métodos para amenizar os impactos negativos da doença do sono. A especialista no assunto, Monica Andersen,comenta essas pesquisas e dá dicas para garantir mais qualidade de vida para quem convive com esse problema. Ouça a entrevista concedida ao programa CBN Cotidiano:
Entrevista - Diony Silva - Dr. Monica Andersen