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Saiba como será o uso do e-Social as empresas

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 18:53

Publicado em 

16 jul 2018 às 18:53
Entra em vigor nesta segunda-feira (16) a obrigatoriedade de adesão ao eSocial para todas as empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões, exceto para micro e pequenas empresas e Microempreendedores Individuais (MEI), que passarão a integrar o sistema a partir de novembro. O sistema deve ser usado para registrar informações de empregados e de eventos como férias e horas extras.
O governo estima que a implantação do eSocial pode aumentar a arrecadação em R$ 20 bilhões por ano só por eliminação de erros, que levam as empresas a pagarem menos do que o devido. Antes, somente patrões de empregados domésticos estão obrigados a usar o eSocial para o registro dessas ações. Auditor-fiscal e integrante do Grupo Regional de Trabalho do e-Social, Gelson Guarconi é quem detalha o tema. Confira!
Entrevista - John Gomes - Gelson Guarçoni - 16-07-18.mp3

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