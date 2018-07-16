Saiba como será o uso do e-Social as empresas

Entra em vigor nesta segunda-feira (16) a obrigatoriedade de adesão ao eSocial para todas as empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões, exceto para micro e pequenas empresas e Microempreendedores Individuais (MEI), que passarão a integrar o sistema a partir de novembro. O sistema deve ser usado para registrar informações de empregados e de eventos como férias e horas extras.

O governo estima que a implantação do eSocial pode aumentar a arrecadação em R$ 20 bilhões por ano só por eliminação de erros, que levam as empresas a pagarem menos do que o devido. Antes, somente patrões de empregados domésticos estão obrigados a usar o eSocial para o registro dessas ações. Auditor-fiscal e integrante do Grupo Regional de Trabalho do e-Social, Gelson Guarconi é quem detalha o tema. Confira!