Saiba como será o tempo integral nas escolas municipais de Vitória

Municípios retomam aulas presenciais Crédito: Pexels

Após a sanção da lei que regulamenta o tempo integral nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) na última quarta-feira (29), a prefeitura de Vitória anunciou o aumento no número de vagas para três unidades de ensino. Além disso, a oferta será ampliada em 2022 e levada também para as Escolas de Ensino Fundamental (Emefs). A previsão é de que, em 2022, dez unidades de ensino, entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, sejam escolas de tempo integral. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Educação da capital, Juliana Rohsner, fala sobre o assunto!

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COMO VAI FUNCIONAR:

Atualmente, Vitória tem um único Cmei com 100% das matrículas em tempo integral, o Aécio Bispo, que fica no Jaburu. Ainda este ano, serão pelo menos mais três unidades de ensino com um percentual de, no mínimo, 60% das matrículas em tempo integral.

São os Cmei Dom João Batista da Motta e Albuquerque, na Praia do Suá, que atende a 118 crianças; Cmei Robson José Nassur Peixoto, no Forte São João, com 100 crianças; e Cmei Silvanete da Silva Rosa Rocha, em Comdusa, com 224 crianças. Os três Cmei terão o prazo de dois anos para atingir 100% das matrículas em tempo integral.

Para 2022, serão mais três unidades de ensino em tempo integral na cidade, que ainda não estão definidas. A Secretaria de Educação de Vitória está concluindo um estudo de viabilidade que apontará mais duas escolas de Ensino Fundamental e uma unidade de Educação Infantil para atender à população em tempo integral a partir do próximo ano.

Tempo integral

A nova legislação, em vigor a partir de sua publicação, fortalece o Programa Educação Integral, um dos prioritários desta gestão municipal, elencado no Planejamento Estratégico 2021-2024, que visa a oferecer novas oportunidades de aprendizagem, ao tempo em que proporciona outras vivências e alternativas de aprendizado, com vistas a enriquecer as atividades curriculares.

O texto da lei ressalta que terão prioridade às vagas para frequentarem a escola de Educação Infantil em Tempo Integral as crianças que já estejam regularmente matriculados na unidade de ensino. Outro critério de prioridade são as crianças em situação de vulnerabilidade e risco social.