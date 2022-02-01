Saiba como será o retorno da redes municipais de ensino da Grande Vitória

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As aulas da rede municipal de educação da Grande Vitória começam a voltar a partir da próxima sexta-feira (04). Em Vitória, a retomada é na segunda-feira (07) e contempla todos os alunos - dos CMEIs ao EJAs. O município não vai exigir o comprovante de vacinação para a Covid-19 para os alunos, mas vai recomendar a imunização. A orientação para os estudantes que apresentarem sintomas gripais é ficar em casa e procurar o sistema de saúde para testagem. É o que explicou a secretária municipal de Educação da Capital, Juliana Rohsner, à CBN Vitória. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista Patricia Vallim - Juliana Rohsner - 01-02-22

Já em Vila Velha, as aulas serão retomadas na próxima segunda-feira (07). Em entrevista à Rádio CBN, o secretário municipal de Educação de Vila Velha, Rodrigo de Souza Simões Nunes, salientou que, pelo menos por enquanto, a cidade não vai exigir o comprovante vacinal para os alunos e disse que aguarda determinações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista Patricia Vallim - Rodrigo de Souza Simões Nunes - 01-02-22

Cariacica

Em nota, a Secretaria de Educação de Cariacica informou que mantém as aulas 100% presenciais e os alunos retornam para as salas de aula no dia 08 de fevereiro. Para o retorno, os mesmos protocolos estão mantidos: obrigatoriedade do uso de máscaras, álcool em gel a disposição de todos. Além disso, todos os profissionais da educação estão vacinados e o município já iniciou a vacinação nas crianças.

Serra

Na Serra, a Secretaria Municipal de Educação informou por nota que está mantido o início das aulas presenciais para o dia 04 de fevereiro. As escolas passaram por obras de adaptação à pandemia, como aumento da ventilação, reforma dos banheiros, instalação de novas torneiras e bebedouros. A Prefeitura da Serra orientará as Unidades de Ensino da rede municipal a atualizar os Planos Estratégicos de Prevenção e Controle da transmissão da Covid-19, realizará o monitoramento diário de possíveis casos por meio da Plataforma Escola Segura, determinará o cumprimento dos Protocolos Sanitários como uso individual de máscaras, uso de álcool para higienização das mãos, entre outras ações.