Saiba como será o retorno às aulas na rede municipal de Vila Velha

Em Vila Velha os alunos também retornam no dia 6 de fevereiro nas escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), e no dia 07 de fevereiro nas escolas de tempo integral. Na primeira semana de aulas (6 a 10 de fevereiro), cada escola realiza uma programação especial de atividades de acolhimento e culturais para os estudantes, festejando o retorno. Já na segunda semana de aula (de 13 a 17 de fevereiro), todos os alunos matriculados na rede municipal de Vila Velha participarão de um período de avaliação diagnóstica inicial. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Educação de Vila Velha, Adriana Meireles, fala sobre o assunto. Acompanhe!