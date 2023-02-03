Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Saiba como será o retorno às aulas na rede municipal de Vila Velha
Volta às aulas

Saiba como será o retorno às aulas na rede municipal de Vila Velha

Na primeira semana, cada escola realiza uma programação especial de atividades de acolhimento

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 11:39

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 fev 2023 às 11:39
Confira o calendário escolar 2023 da rede municipal de Vila Velha
Confira o calendário escolar 2023 da rede municipal de Vila Velha Crédito: Bárbara Greco
Em Vila Velha os alunos também retornam no dia 6 de fevereiro nas escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), e no dia 07 de fevereiro nas escolas de tempo integral. Na primeira semana de aulas (6 a 10 de fevereiro), cada escola realiza uma programação especial de atividades de acolhimento e culturais para os estudantes, festejando o retorno. Já na segunda semana de aula (de 13 a 17 de fevereiro), todos os alunos matriculados na rede municipal de Vila Velha participarão de um período de avaliação diagnóstica inicial. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Educação de Vila Velha, Adriana Meireles, fala sobre o assunto. Acompanhe!
Entrevista Patricia Vallim - Adriana Meireles - 03-02-23.mp3
Confira o cronograma do início do ano letivo:
  • 30 e 31 de janeiro: acolhimento e orientações de diretores e pedagogos
  • 01 a 03 de fevereiro: Primeira jornada pedagógica de planejamento e formação de 2023
  • 06 a 10 de fevereiro: semana de acolhimento dos alunos
  • 13 a 17 de fevereiro: período de avaliação diagnóstica inicial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados