Saiba como será o restauro do cais do Hidroavião em Vitória

Prédio do Cais do Hidroavião, o primeiro aeroporto do Estado, encontra-se abandonado Crédito: Fernando Madeira

Primeiro aeroporto do Espírito Santo, o Cais do Hidroavião, em Mário Cypreste, na região de Santo Antônio, em Vitória, será restaurado pela prefeitura da Capital. O edital para contratar a empresa responsável pelas obras foi lançado nesta semana. Segundo a administração municipal, o edifício, inaugurado em 1939, é um dos três terminais de hidroaviões remanescentes no Brasil e representa um marco arquitetônico no estilo "art déco", além de ser parte fundamental da história e da identidade urbana da cidade.

Ainda, segundo a prefeitura, a expectativa é que, ao final das intervenções, o Cais do Hidroavião seja reintegrado à dinâmica da cidade como espaço de cultura, lazer e memória, fortalecendo o bairro Mário Cypreste e toda a região, com um ambiente funcional, seguro, acessível e fiel à sua identidade histórica.

Com área total de 2.013,01 m², sendo 474,83 m² de área edificada, o Cais atualmente se encontra fechado e em estado de deterioração. "A intervenção tem como objetivo restaurar integralmente a estrutura, garantindo sua estabilidade, segurança, acessibilidade e modernização, sem perder suas características históricas e arquitetônica", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!