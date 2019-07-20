Saiba como será o funcionamento das escolas cívico-militares

Você vai acompanhar agora, no CBN Vitória, uma entrevista com o secretário Cívico-Militar do Ministério da Educação (MEC), Aroldo Cursino. Em destaque, ele traz detalhes sobre como será a implantação das escolas cívico-militares no Brasil. Três eixos são o pilar nesse modelo de escola: o foco educacional; didático-pedagógico e administrativo. Trabalhar em escolas com maior vulnerabilidade é um dos principais pontos indicados pelo secretário. Confira!