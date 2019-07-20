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Saiba como será o funcionamento das escolas cívico-militares

Três eixos são o pilar nesse modelo de escola: o foco educacional; didático-pedagógico e administrativo. O secretário Cívico-Militar do Ministério da Educação (MEC), Aroldo Cursino, afirmou que atuar em áreas com maior vulnerabilidade é um dos principais pontos

Publicado em 20 de Julho de 2019 às 13:05

Publicado em 

20 jul 2019 às 13:05
Você vai acompanhar agora, no CBN Vitória, uma entrevista com o secretário Cívico-Militar do Ministério da Educação (MEC), Aroldo Cursino. Em destaque, ele traz detalhes sobre como será a implantação das escolas cívico-militares no Brasil. Três eixos são o pilar nesse modelo de escola: o foco educacional; didático-pedagógico e administrativo. Trabalhar em escolas com maior vulnerabilidade é um dos principais pontos indicados pelo secretário. Confira!
Entrevista - John Gomes - Aroldo Cursino - 11.20s - 20-07-19.mp3

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