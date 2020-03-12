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NOTA FISCAL

Saiba como será o funcionamento da Nota Premiada Capixaba

Ouça entrevista com o secretário Estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti

Publicado em 12 de Março de 2020 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mar 2020 às 11:34
Sorteios semanais, mensais e anual em dinheiro para os consumidores que aderirem ao programa. É o que promete a Nota Premiada Capixaba, projeto lançado pelo Governo do Estado para estimular a população a exigir  o documento fiscal e, assim, ajudar no combate à sonegação fiscal.
A participação dos consumidores depende da inclusão do número do CPF no respectivo documento fiscal. Toda a operacionalização do programa, forma e requisitos para a participação dos cidadãos e das entidades sociais sem fins lucrativos serão regulamentados, após a aprovação do Projeto de Lei que foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Quem conta mais detalhes sobre a Nota Premiada Capixaba é o secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti.

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