Saiba como será o funcionamento da Nota Premiada Capixaba

Sorteios semanais, mensais e anual em dinheiro para os consumidores que aderirem ao programa. É o que promete a Nota Premiada Capixaba, projeto lançado pelo Governo do Estado para estimular a população a exigir o documento fiscal e, assim, ajudar no combate à sonegação fiscal.

A participação dos consumidores depende da inclusão do número do CPF no respectivo documento fiscal. Toda a operacionalização do programa, forma e requisitos para a participação dos cidadãos e das entidades sociais sem fins lucrativos serão regulamentados, após a aprovação do Projeto de Lei que foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Quem conta mais detalhes sobre a Nota Premiada Capixaba é o secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti.