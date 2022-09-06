Saiba como será o desfile Cívico-Militar da Independência no ES

Desfile cívico-militar do 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Após dois anos sem cerimônia aberta ao público, devido à pandemia da Covid-19, Vitória volta a receber o tradicional desfile cívico-militar, neste 7 de setembro. O evento, que neste ano será alusivo aos 200 anos da Independência do Brasil, acontecerá na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a partir das 8h30. Segundo o governo do Estado, o desfile será dividido em três etapas: desfile aéreo, com a exibição de helicópteros da Marinha, do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer) e da Polícia Rodoviária Federal; desfile marítimo, com embarcações da Marinha (navio patrulha Gurupi), Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Guarda Civil Municipal de Vitória; e o desfile terrestre. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário-chefe da Casa Militar do Espírito Santo, o Coronel Jocarly Martins de Aguiar Júnior, fala sobre a programação.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Jocarly Martins de Aguiar Júnior - 06-09-22

Cerca de dois mil estudantes, acompanhados de seus responsáveis, participarão do desfile, sendo também estimada a participação de dois mil militares e servidores das forças de segurança, com equipamentos para demonstração à população. O desfile das forças de segurança contará com militares da Marinha, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, além de integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Secretaria da Justiça, e das Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica, entre outras instituições.

Ainda, segundo o governo, neste ano, a Marinha também virá representada por 40 aspirantes da Escola Naval, sediada no Rio de Janeiro (RJ). Já as tropas do Exército serão complementadas com 40 cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, vindos da cidade de Resende, também no Estado do Rio de Janeiro. Também participam do desfile a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), escolas de todos os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), escoteiros, Defesa Civil de Vitória, e projeto Força no Esporte.