Saiba como será a volta às aulas na rede estadual do ES

Com as férias acabando, o retorno às aulas se aproxima para estudantes da educação infantil, ensino fundamental e médio na rede estadual e particular do Espírito Santo. Na rede estadual, cerca de 200 mil estudantes da educação infantil, ensino fundamental e médio com idades entre 6 e 17 anos voltam à sala de aula na próxima quinta-feira (2). De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Sedu), foram ofertadas 270 mil vagas e algumas continuam sendo preenchidas por meio da lista de suplência da chamada pública escolar. Neste ano serão 201 dias letivos. A rede estadual, hoje, é formada por 404 escolas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, detalha como será esse retorno. Ouça a conversa completa!