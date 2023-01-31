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Saiba como será a volta às aulas na rede estadual do ES

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, detalha como será esse retorno

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 12:15

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

31 jan 2023 às 12:15
Secretário de Educação do ES, Vitor de Angelo
Secretário de Educação do ES, Vitor de Angelo Crédito: Hélio Filho I Secom ES
Com as férias acabando, o retorno às aulas se aproxima para estudantes da educação infantil, ensino fundamental e médio na rede estadual e particular do Espírito Santo. Na rede estadual, cerca de 200 mil estudantes da educação infantil, ensino fundamental e médio com idades entre 6 e 17 anos voltam à sala de aula na próxima quinta-feira (2). De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Sedu), foram ofertadas 270 mil vagas e algumas continuam sendo preenchidas por meio da lista de suplência da chamada pública escolar. Neste ano serão 201 dias letivos. A rede estadual, hoje, é formada por 404 escolas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, detalha como será esse retorno. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Vitor De Angelo - 31-01-23.mp3

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