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Saiba como será a reabertura do Sesc Glória, em Vitória

Segundo a coordenadora de cultura do Sesc Glória, Rita Sarmento, o local foi adequado às medidas de biossegurança para as atividades presenciais

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 09:15

Publicado em 

23 jan 2021 às 09:15
Centro Cultura Sesc Glória, uma das atrações culturais do Centro de Vitória. Crédito: Gazeta Online
A partir do dia 1º de fevereiro, o Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, será reaberto. O retorno das atividades será gradual e de acordo com as demandas de programação. Inicialmente, o atendimento ao público será de quartas a sextas, de 10h às 18h. É o que explica a coordenadora de cultura do Sesc Glória, Rita Sarmento, em entrevista à CBN Vitória. Segundo ela, o local foi adequado às medidas de biossegurança para as atividades presenciais, com higienização dos espaços, distanciamento social e obrigatoriedade do uso de máscaras. Acompanhe!
Entrevista - Gabriela Martins - Rita Sarmento - 24-01-21
>>> MAIS INFORMAÇÕES:
- Biblioteca: Atendimento ao público por agendamento prévio para empréstimos de livros pelo site www.sesc.es.com.br, e devoluções de livros pelo ou pelos telefones 3232-4750, 3232-4751 e 3232-4781. A devolução das obras será pelo sistema drive-thru na recepção. Divulgação e implementação da nova plataforma, i10 bibliotecas, que atenderá toda a Rede Sesc de Bibliotecas.
- Cursos e Oficinas: Abertura das inscrições para montagem de turmas de música, literatura, artes visuais e oficinas de xadrez com previsão das aulas começarem a partir de março/abril.
- Cinema: Retomada do Projeto CineSesc Glória - exibição regular de filmes. As sessões vão ocorrer nesse primeiro momento de quarta a sexta-feira. Mantendo espaçamento das cadeiras e aos sábados haverá uma sessão para família, com filmes infanto-juvenis.
- Exposição de Artes: O Centro Cultural Sesc Glória fez em 2019 a primeira chamada internacional de trabalhos com o objetivo de mostrar a produção do Grupo de Estudos em Gravura no módulo “Exlibres”. Foram recebidos mais de 70 trabalhos de diferentes partes do mundo, somando cerca 10 nacionalidades diferentes. A produção da mostra foi interrompida por causa da pandemia, entretanto os trabalhos fazem parte do acervo de artes gráficas do Sesc e estão prontos para serem mostrados para o público. A montagem da mostra será feita para que o público possa apreciar a partir de abril.

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