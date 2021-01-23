Saiba como será a reabertura do Sesc Glória, em Vitória

Centro Cultura Sesc Glória, uma das atrações culturais do Centro de Vitória. Crédito: Gazeta Online

A partir do dia 1º de fevereiro, o Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, será reaberto. O retorno das atividades será gradual e de acordo com as demandas de programação. Inicialmente, o atendimento ao público será de quartas a sextas, de 10h às 18h. É o que explica a coordenadora de cultura do Sesc Glória, Rita Sarmento, em entrevista à CBN Vitória. Segundo ela, o local foi adequado às medidas de biossegurança para as atividades presenciais, com higienização dos espaços, distanciamento social e obrigatoriedade do uso de máscaras. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Gabriela Martins - Rita Sarmento - 24-01-21

>>> MAIS INFORMAÇÕES:

- Biblioteca: Atendimento ao público por agendamento prévio para empréstimos de livros pelo site www.sesc.es.com.br, e devoluções de livros pelo ou pelos telefones 3232-4750, 3232-4751 e 3232-4781. A devolução das obras será pelo sistema drive-thru na recepção. Divulgação e implementação da nova plataforma, i10 bibliotecas, que atenderá toda a Rede Sesc de Bibliotecas.

- Cursos e Oficinas: Abertura das inscrições para montagem de turmas de música, literatura, artes visuais e oficinas de xadrez com previsão das aulas começarem a partir de março/abril.

- Cinema: Retomada do Projeto CineSesc Glória - exibição regular de filmes. As sessões vão ocorrer nesse primeiro momento de quarta a sexta-feira. Mantendo espaçamento das cadeiras e aos sábados haverá uma sessão para família, com filmes infanto-juvenis.