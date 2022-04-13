Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Sambão do Povo

Saiba como será a apuração dos quesitos do Carnaval de Vitória

Quem conta os detalhes é diretor geral de Carnaval da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial, Jocelino Junior

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 abr 2022 às 11:44
Desfile da escola de samba Boa Vista, no Carnaval de Vitória 2019
Desfile da escola de samba Carnaval de Vitória  Crédito: Vitor Jubini
A escola de samba campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória será conhecida nesta quarta-feira (13), à tarde, a partir das 15h30. A apuração acontece no Sambão do Povo, em Vitória. Os quesitos em julgamento são os seguintes: Bateria; Samba-enredo; Harmonia; Evolução; Enredo; Alegorias e adereços; Fantasias; Comissão de frente; Mestre-sala e porta-bandeira. Cada um dos 27 julgadores concederá notas de 9 a 10, sendo permitidas notas fracionadas. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral de Carnaval da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Jocelino Junior, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jocelino Junior - 13-04-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados