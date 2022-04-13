Saiba como será a apuração dos quesitos do Carnaval de Vitória

A escola de samba campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória será conhecida nesta quarta-feira (13), à tarde, a partir das 15h30. A apuração acontece no Sambão do Povo, em Vitória. Os quesitos em julgamento são os seguintes: Bateria; Samba-enredo; Harmonia; Evolução; Enredo; Alegorias e adereços; Fantasias; Comissão de frente; Mestre-sala e porta-bandeira. Cada um dos 27 julgadores concederá notas de 9 a 10, sendo permitidas notas fracionadas. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral de Carnaval da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Jocelino Junior, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!