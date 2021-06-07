Saiba como se proteger: Junho Laranja alerta para riscos de queimaduras com álcool

O início deste mês também marca o lançamento da campanha “Junho Laranja”. Promovida pela Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) ela tem o objetivo de conscientizar a população sobre prevenção, além de alertar sobre os perigos dos acidentes que podem causar queimaduras. Neste ano o tema da campanha é "Álcool e fogo: mantenha distanciamento". O objetivo é alertar sobre a necessidade de propagar as formas de evitar acidentes que causam queimaduras, especialmente com o uso do álcool. O médico cirurgião plástico Ariosto Santos, presidente da regional Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ/ES) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, fala sobre o tema. Em tempos de pandemia da covid-19, o álcool em gel, por exemplo, tornou-se um aliado para combater o coronavírus, mas os cuidados devem ser redobrados sobre o seu uso. Confira!