Saiba como se proteger de raios durante tempestades

Um temporal com raios tirou o sono de muitos moradores do Espírito Santo da última terça para quarta-feira. Segundo relatos, a tempestade começou pouco antes da meia-noite e se estendeu pelas primeiras horas do dia na Grande Vitória e no interior do Estado. Apesar disso, o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apontou que foram registrados números de raios e relâmpagos abaixo da média. Não houve destaque para nenhum município.
Além disso, o Inmet emitiu um novo alerta de chuva forte para o Espírito Santo. A previsão é que nesta quinta-feira (12) ocorram pancadas de chuvas e rajadas de vento em todas as regiões. Mesmo assim, de acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), é necessário ter atenção e atenção ao se proteger de raios durante as tempestades. Nesta edição do CBN Cotidiano, Ana Paula dos Santos, pesquisadora do Elat traz detalhes do tema. Confira!
Entrevista - John Gomes - Ana Paula Santos - 12-04-18.mp3