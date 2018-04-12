Saiba como se proteger de raios durante tempestades

Um temporal com raios tirou o sono de muitos moradores do Espírito Santo da última terça para quarta-feira. Segundo relatos, a tempestade começou pouco antes da meia-noite e se estendeu pelas primeiras horas do dia na Grande Vitória e no interior do Estado. Apesar disso, o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apontou que foram registrados números de raios e relâmpagos abaixo da média. Não houve destaque para nenhum município.