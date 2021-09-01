Saiba como reduzir o consumo de energia com medidas simples dentro de casa

A conta de luz sobe a partir desta quarta-feira (01) quase 7%. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou também um novo patamar de bandeira tarifária para as contas de luz: trata-se da "bandeira tarifária escassez hídrica" que também entra em vigor nesta quarta-feira (1º), permanece até 30 de abril de 2022 e adiciona R$ 14,20 às faturas para cada 100 kw/h consumidos. O motivo das medidas é o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, em razão da escassez de chuvas. O Ministério das Minas e Energia alega que para afastar o risco de falta de energia no horário de maior consumo, é necessário que o consumidor participe de um esforço inadiável de redução do consumo, reduzindo o desperdício de energia por meio de ações como, por exemplo, apagar as luzes e aparelhos que não estão em uso.