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Economia

Saiba como reduzir o consumo de energia com medidas simples dentro de casa

As orientações são do engenheiro eletricista Eduardo Altoé, assessor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 12:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 set 2021 às 12:29
Energia, luz, conta de energia, gasto energético, lâmpada
Novo aumento da conta de energia vai pesar no bolso do brasileiro Crédito: Pexels
A conta de luz sobe a partir desta quarta-feira (01) quase 7%. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou também um novo patamar de bandeira tarifária para as contas de luz: trata-se da "bandeira tarifária escassez hídrica" que também entra em vigor nesta quarta-feira (1º), permanece até 30 de abril de 2022 e adiciona R$ 14,20 às faturas para cada 100 kw/h consumidos. O motivo das medidas é o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, em razão da escassez de chuvas. O Ministério das Minas e Energia alega que para afastar o risco de falta de energia no horário de maior consumo, é necessário que o consumidor participe de um esforço inadiável de redução do consumo, reduzindo o desperdício de energia por meio de ações como, por exemplo, apagar as luzes e aparelhos que não estão em uso. 
O governo federal pediu ainda que os consumidores tentem reduzir o uso de “equipamentos que consomem muita energia”, entre os quais, ar condicionado, ferro de passar e chuveiro elétrico. E, caso necessite utilizar algum deles, que dê preferência ao período da manhã e aos finais de semana. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (01), o engenheiro eletricista Eduardo Altoé, assessor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, explica como reduzir na prática o consumo de energia.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Altoé - 01-09-21.mp3

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